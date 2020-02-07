"أمطار غزيرة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد بارد على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.



وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة على القاهرة، مع نشاط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.8 إلى 3.3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.