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مؤسسة مجدي يعقوب تزف بشرى سارة لأهالي القاهرة والوجه البحري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:59 ص
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مؤسسة مجدي يعقوب
مؤسسة مجدي يعقوب
أمنية فوزي
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أعلن الدكتور مجدى إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وجراح العظام والعمود الفقري العالمي، إنشاء مركز عالمي للقلب في مدينة 6 أكتوبر بجانب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لخدمة أهالي القاهرة والوجه البحري؛ للتسهيل على المواطنين من المحافظات المختلفة؛ بسبب بعد مركز أسوان عن الوجه البحري.

وأضاف "إسحاق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم تخصيص 10% من عدد الأسرة بالمركز الجديد لخدمة المرضى في الدول الأفريقية المجاورة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، إلى أن المركز الجديد سيضم 300 سرير، سيكون 120 منها للعناية المركزة، لافتًا إلى أنه إذا اجتمع الفقر والمرض داخل أي أسرة يستطيع تدميرها، موضحًا أن يسعى دائمًا للقضاء على المرض.
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