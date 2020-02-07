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مباريات هامة لقنا والمراغة وقوص والبدراي في القسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت ، مواجهات الجولة السادسة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التس تشهد منافسة شرسة بين فرق المربع الذهبي لجدول المجموعة.

حيث يحل فريق نادي قنا، المتصدر برصيد35 نقطة، ضيف ثقيلا على نظيره فريق اخميم، صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويسعي نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، إلى تحقيق الفوز، والحفاظ على صدارة المجموعة، والاقتراب من تحقيق التأهل لترقى القسم الثاني، على الجانب الاخر يامل فريق اخميم في تحقيق نتيجة إيجابية لتصحيح وضعه بجدول المسابقة.

وعلى ملعب شبان المراغة، وصيف المجموعة، برصيد 32 نقطة، يستضيف صاحب الأرض، نظيره فريق مركز شباب سوهاج صاحب المركز الخامس برصيد 23نقطة، في مباراة صعبة لكلا الفريقين.

فيما يحل فريق نادي قفط، صاحب المركز الثالث، برصيد 28 نقطة، على نظيره فريق نادي المراغة، صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ويواجه فريق مركز شباب البلينا، صاحب المركز الثامن برصيد19 نقطة، نظيره فريق نادي قوص، صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بملعب الاخير.

فيما يلتقي فريق مكة المكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة، نظيره فريق اهلي المنشاة، صاحب المركز التاسع، برصيد15 نقطة، في مباراة الهروب من منطقة الهبوط.

وتختتم مباريات الجولة، بمواجهة فريق نجوع مازن، صاحب المركز الحادي عشر، برصيد10 نقاط، نظيره فريق نادي البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- قنا 35 نقطة
2- شبان المراغة 32 نقطة
3- قفط 28 نقطة
4- البداري 24 نقطة
5- شباب سوهاج 23 نقطة
6- المرا غة 22 نقطة
7- أخميم 19 نقطة
8- شباب البلينا 19 نقطة
9- أهلي المنشاة 14 نقطة
10- مكة المكرمة 12 نقطة
11- نجوع مازن 10 نقاط
12- قوص 9 نقاط
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