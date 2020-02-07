ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية بمصنع "مخللات" في بني سويف

ضبطت حملة من مديرية الصحة ببني سويف، موادًا كيماوية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، داخل مصنع لإنتاج وتخزين المخللات، دائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.



وأكدت الدكتورة أمنية أبوجبل، مدير إدارة الشئون الوقائيـة بالمديرية، أن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالواسطى، شن حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مخالفات بمصنع لإنتاج المخللات.



وأضافت "أبوجبل" أنه عُثر بداخل المصنع على خامات ومستلزمات إنتاج عبارة عن 14 كرتونهة "إسكوربيك أسيد غذائي" وعدد 29 شيكارة "صوديوم ميتا باي سلفيت غذائي" بإجمالى وزن 1050 كيلو جرام جميعها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للقانون 10 لسنة 1966م، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرًا بمركز شرطة الواسطى والعرض على النيابة العامة.



جاء ذلك في إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لضبط الرقابة على الأسواق والمحلات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزاره الصحة ببني سويف.

