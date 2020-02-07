ياسين أبو رواش لـ"الفجر الفني": أشارك في دراما رمضان 2020 بـ"الفتوة".. وهذا ما جذبني للمسلسل





رمضان 2020 ، من خلال مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال.





وأعرب في تصريح لـ "الفجر الفني"، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم الكبار، وخاصة إنه سيمثل مع الفنان ياسر جلال.





وأشار إلى أنه يجسد خلال أحداث العمل دور صبي معلم يدعى صابر ويجسد الفنان أحمد خليل دوره في العمل، مضيفًا: "أحببت هذا الدور لأنه مختلف وجديد بالنسبة لي".





وأكد سعادته بالتجربة الثانية مع المؤلف هاني سرحان بعد مشاركته معه في مسلسل "الأب الروحي 2".

ويشارك النجم ياسر جلال بطولة "الفتوة"، مي عمرو، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الفتوة" فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى. تدور أحداث مسلسل "الفتوة" فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.







يذكر أن أبو رواش، شارك في مسلسل "الأب الروحي2"، حاليًا بالتصوير في مسلسل" الفتوة" وسوف يُعرض في السباق الرمضاني القادم،

قال الفنان ياسين أبو رواش، إنه سيشارك في دراما