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مواجهات قوية بالجولة 20 لمجموعة القاهرة للقسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:10 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق السبت في الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة الـ 20 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي المواجهات التالية :

1- السكة الحديد مع مصر للتأمين

يستضيف فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 36 نقطة نظيره فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 32 نقطة، يسعى فريق السكة الحديد للفوز للانفراد بالصدارة بعيدا، بينما يدخل مصر للتأمين اللقاء للفوز ليدخل المنافسة مرة أخرى وتعويض هزيمته في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

2- شباب سراى القبة مع العبور

يخرج فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 31 نقطة المتنشى بالفوز على فريق بطا لملاقاة فريق سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، وحقق فريق العبور الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

3- بهتيم مع البلاستيك

دربي القليوبيه يجمع فريق بهتيم صاحب المركز السابع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد
26 نقطة مع فريق البلاستيك صاحب المركز الخامس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 30 نقطة، وتعادل الفريقين سلبى بدون أهداف في الدور الأول.

4- شباب بطا مع بنها

ولقاء دربي آخر للقليوبيه، وفي صدام مرتقب يجمع بين فريق شباب بطا
صاحب المركز السادس بقيادة محمد عابدين برصيد 27 نقطة مع فريق بنها صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 17 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

5- الشمس مع المرج

يحل فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 17 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الشمس صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد علي برصيد 24 نقطة، ويطمع الفريقين للفوز لأن الفائز يتقدم خطوه نحو منطقة الأمان، وحقق فريق الشمس الفوز بهدف في الدور الأول.

6- اتحاد الشرطة مع الغابة

يلتقي فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة محمود سعيد برصيد 25 نقطة مع فريق الغابه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 19 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول .

7- طوخ مع شباب الأميرية

يلعب فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 17 نقطة مع فريق الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 15 نقطة، ويطمع الفريقين في الفوز للهروب من القاع، وكان فريق الأميرية حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 36 نقطة
2- ألماظة 32 نقطة
3- مصر للتأمين 32 نقطة
4- العبور 31 نقطة
5- البلاستيك 30 نقطة
6- شباب بطا 27 نقطة
7- بهتيم 26 نقطة
8- اتحاد الشرطة 25 نقطة
9- الشمس 24 نقطة
10- المرج 23 نقطة
11- الغابة 19 نقطة
12- بنها 17 نقطة
13- طوخ 17 نقطة
14- الأميرية 15 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط

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الكلمات المفتاحية

مصر دوري الدرجة الثالثة بهتيم المظاليم المرج

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