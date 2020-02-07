سفير الصين: نهتم بالمواطن المصري.. ونبذل جهودنا لحمايته من كورونا

قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين تهتم بالمواطن المصري كما تهتم بالمواطن الصيني، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة للمصريين الموجودين بالصين بفيروس كورونا الجديد.



وتابع "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "بذلنا جهودًا كبيرة لحماية الأجانب الموجودين في الصين من فيروس كورونا الجديد".



واستكمل السفير الصيني لدى القاهرة: "نعمل على حماية الأجانب بشكل عام، والمصريين بشكل خاص من الإصابة بفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الجانب الصيني قدم كل التسهيلات والدعم لمصر لنقل طلابها لمصر، وأن الصين ستواصل جهودها لحماية المصريين الذين اختاروا البقاء في الصين.

