Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير الصين: نهتم بالمواطن المصري.. ونبذل جهودنا لحمايته من كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:34 ص
Advertisements
السفير الصيني لدى القاهرة
السفير الصيني لدى القاهرة
أمنية فوزي
Advertisements
قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين تهتم بالمواطن المصري كما تهتم بالمواطن الصيني، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة للمصريين الموجودين بالصين بفيروس كورونا الجديد.

وتابع "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "بذلنا جهودًا كبيرة لحماية الأجانب الموجودين في الصين من فيروس كورونا الجديد".

واستكمل السفير الصيني لدى القاهرة: "نعمل على حماية الأجانب بشكل عام، والمصريين بشكل خاص من الإصابة بفيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الجانب الصيني قدم كل التسهيلات والدعم لمصر لنقل طلابها لمصر، وأن الصين ستواصل جهودها لحماية المصريين الذين اختاروا البقاء في الصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا السفير الصيني

أخبار تهمك

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 9 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 9 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 12 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 12 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد

السفير الصيني يشيد بمستوى طلاب الجامعة "المصرية الصينية"

حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

سفيرنا بالصين يكشف إجراءات عودة المصريين من ووهان

سفير الصين بالقاهرة: فيروس كورونا قابل للسيطر والعلاج

سفير الصين بالقاهرة يكشف سبب ظهور فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

06:12 ص

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status