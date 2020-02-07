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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ثنائية الأهلي في مرمى بيراميدز

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:02 ص
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محمد شريف
محمد شريف
محمد الدمتناوي
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تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على فريق بيراميدز، مساء أمس الخميس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

افتتح التسجيل لمصلحة بيراميدز على جبر في الدقيقة 53، ثم تعادل أليو بادجي لـ الأهلي في الدقيقة 77، قبل أن ينهمي أليو ديانج على أحلام بيراميدز ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وشهدت الجولة السادسة عشر تعادل طنطا مع المصري بهدفين مقابل هدفين.

ويستعرض لكم " الفجر الرياضي"، ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 12 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.
3- وليد سليمان لاعب الأهلي، 6 أهداف.
4- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف.
5 - سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون، 6 أهداف.
5- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.
7- محمد سالم لاعب المقاولون، 5 أهداف.
8- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 5 أهداف.
9- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 5 أهداف.
10- رمضان صبحي لاعب الأهلي، 4 أهداف.
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هدافى الدورى المصرى مباراة الاهلى وبيراميدز اليو بادجى البادجي

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