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رانيا يوسف تكشف موقفها من الزواج للمرة الرابعة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها جربت حظها في الزواج 3 مرات، واكتفت بذلك، مؤكدة أنه من المستحيل أن تفكر في الزواج للمرة الرابعة.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، أن الصدمات التي مرت بها خلال التجارب الثلاث السابقة  السبب الرئيسي وراء إحجامها عن تجربة الزواج للمرة الرابعة.

وأكدت رانيا يوسف: "بناتي لا يمانعن في فكرة زواجي، وبيشجعوني على طول، بي أنا صممت مافيش جواز تاني، ممكن أحب بس مش هتجوز".


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