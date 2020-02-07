Advertisements
Advertisements
Advertisements

حارس توتنهام.. الأن بدأ الموسم والمربع الذهبي هدفنا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث هوجو لوريس حارس مرمي منتخب فرنسا وتوتنهام هوتسيبير عن وضع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزى هذا النوسم وعن طموحات فريقه خلال الفترة القادمة على مستوي كل الب.

وصرح لوريس بطل كأس العالم الأخير فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس :" الفترة القادمة ببطولة الدوري الإنجليزى ستمون هى الأهم هذا الموسم، عندما نعود من الأجازة ونواجه أستون فيلا اللقاء القادم بالبريميرليج تبدأ المرحلة الأهم".

وأكد حارس السبيرز أن تحقيق فريقه لمركز ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي والصعود لدوري أبطال أوروبا هو الهدف الأول للفريق خلال الموسم الجاري.

وأضاف :" وضعنا غير جيد بالدوري ولكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا للحاق بفرق المقدمة، لا زال بإمكاننا دخول المربع الذهبي البريميرليج ".

وقال حارس مرمي فرنسا "تعرضنا لفترات متباينة فى الأداء خلال الفترة الماضية، لكن يمكننا إنهاء الموسم بقوة وفى المربع الذهبي".

ويستعد توتنهام هوتسيبير لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، وكان فريق مورينيو قد حقق الفوز على ساوثهامبتون ببطولة كأس الأتحاد الإنجليزي بثلاثية لهدفين فى مباراة قوية امس.
Advertisements

أخبار تهمك

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 6 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 6 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ولفرهامبتون يزف بشري سارة لقطبي إسبانيا

منذ ساعة و نصف

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 5 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status