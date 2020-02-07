حارس توتنهام.. الأن بدأ الموسم والمربع الذهبي هدفنا

تحدث هوجو لوريس حارس مرمي منتخب فرنسا وتوتنهام هوتسيبير عن وضع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزى هذا النوسم وعن طموحات فريقه خلال الفترة القادمة على مستوي كل الب.



وصرح لوريس بطل كأس العالم الأخير فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس :" الفترة القادمة ببطولة الدوري الإنجليزى ستمون هى الأهم هذا الموسم، عندما نعود من الأجازة ونواجه أستون فيلا اللقاء القادم بالبريميرليج تبدأ المرحلة الأهم".



وأكد حارس السبيرز أن تحقيق فريقه لمركز ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي والصعود لدوري أبطال أوروبا هو الهدف الأول للفريق خلال الموسم الجاري.



وأضاف :" وضعنا غير جيد بالدوري ولكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا للحاق بفرق المقدمة، لا زال بإمكاننا دخول المربع الذهبي البريميرليج ".



وقال حارس مرمي فرنسا "تعرضنا لفترات متباينة فى الأداء خلال الفترة الماضية، لكن يمكننا إنهاء الموسم بقوة وفى المربع الذهبي".



ويستعد توتنهام هوتسيبير لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، وكان فريق مورينيو قد حقق الفوز على ساوثهامبتون ببطولة كأس الأتحاد الإنجليزي بثلاثية لهدفين فى مباراة قوية امس.