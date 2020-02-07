السفير الصيني: فيروس كورونا عدو مشترك بين البشرية كلها

قال السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج: "نحن على ثقة في تطوير لقاح لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن".



وأضاف "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الصين تعمل على التعاون والعمل مع منظمة الصحة العالمية منذ بداية انتشار فيروس كورونا.



وأكد السفير الصيني لدى القاهرة، أن فيروس كورونا هو العدو المشترك للبشرية ككل في المجتمع الدولي، وليس في الصين فقط، وليس فيروس الصين كما يطلق عليه البعض، مشيرًا إلى أن هناك 3 مستشفيات متحركة للإصابات الخفيفة بفيروس كورونا، وأنه تم بناء مستشفى للإصابات الكبيرة.

