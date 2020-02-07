الأهلي يكشف موعد عودة رمضان صبحي





أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة رمضان صبحي، نجم الفريق، الذي يعاني من إصابة بالتمزق في العضلة الخلفية.





وتحدث سيد عبد الحفيظ في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة النادي الأهلي قائلا "قبل السفر إلى السودان، شارك رمضان صبحي في أكثر من حصة تدريبية، لكنه لم يكن يشعر بارتياح تام".





وأضاف "لقد انتظم رمضان صبحي في المران 3 أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي، ولكنه قال إن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%".





واختم "عبدالحفيظ" تصريحاته قائلاً: "لابد من التفكير في مراحل قادمة أهم، لذلك فضلنا إراحة رمضان صبحي في الأيام الأخيرة، وسيكون جاهزا بشكل تام يوم 13 فبراير على أقصى تقدير".





ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المواجهات النارية، حيث يواجه الزمالك في مباراتي الدوري وكأس السوبر خلال الشهر الجاري، كما يلتقي مع صن داونز في مباراتي الذهاب والإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأولى في نهاية الشهر الجاري والثانية في مطلع شهر مارس.





والجدير بالذكر أن النادي الأهلي تمكن من فك عقدته مساء اليوم أمام بيرميدز من خلال التغلب عليه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



