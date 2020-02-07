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فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:31 ص
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جانب من الحملة
جانب من الحملة
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت مديرية الصحة ببني سويف، ندوة توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية "فزارة" التابعة لمركز ببا، جنوبي المحافظة، حيث وقعت خلالها الكشف الطبي، ووفرت العلاج بالمجان لـ١٤٣٥ مواطنًا.

وضمت القافلة 11 تخصصًا طبيًا، داخل 9 عيادات تخصصية متنقلة، شملت تخصصات: جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، وصدر، وتم توقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى التخصصي.

وشهدت القافلة الطبية، عقد ندوة تثقيفية حضرها ١٤٨ مواطنًا، تناولت خلالها موضوعات عن "فيرس كورونا، والأمراض المعدية، مثل: الإلتهاب الكبدي الفيروسي، والسعار، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا والأمراض غير المعدية مثل: الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن.

شارك في القافلة الطبية فريقا طبيًا بقيادة الدكتورة هايدي محمد، منسق القوافل الطبية العلاجية وكلا من: الدكتور محمد خلف عبدالحميد، مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج، مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
فيروس كورونا| صحة بني سويف تنظم ندوات توعية بالقرى (صور)
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