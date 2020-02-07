مواجهات قوية للقومي وأبو النمرس والبدرشين والصيد بالقسم الثالث





تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة، نظيره، فريق القومي صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول تعادل سلبي بينهما.



ويخرج فريق الصف صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة لملاقاة حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز حلوان بهدف دون مقابل.



ويستضيف البدرشين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة فريق الدخان متصدر المجموعة برصيد 43 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الدخان بهدفين نظيفين، عن طريق سجلهما اللاعب أحمد أمين أوفا.



ويحل فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة ضبفا على فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 38 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بهدف نظيف سجله اللاعب بسام أبو حديد.



ويلاقي فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، نظيره فريق الصيد متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الصيد بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الصيد كلاً من محي الخولي وأدهم تركي، بينما أحرز هدف جينيس اللاعب كريم ناصر.



ويواجه فريق أبو النمرس صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، نظيره، فريق المعادي صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز أبو النمرس خارج ملعبه بثلاث أهداف مقابل هدف.



ويستضيف جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 43 نقطة

2- الإتصالات 38 نقطة

3- جولدي 38 نقطة

4- حلوان العام 34 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 22 نقطة

7- المعادي 21 نقطة

8- بشتيل 19 نقطة

9- الصف 19 نقطة

10- أبو النمرس 18 نقطة

11- البدرشين 17 نقطة

12- جينيس 15 نقطة

13- العياط 13 نقطة

14- الصيد 11 نقطة