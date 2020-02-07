سفير الصين بالقاهرة: فيروس كورونا قابل للسيطر والعلاج

أوضح السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن مدينة ووهان هي مصدر فيروس كورونا الجديد، وأن 90% من الإصابة حدثت بها.



وأضاف "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني يخوض معركة فيروس كورونا بنفسه، والشعب يقف صفًا واحدًا لمجابهته، وأن الجيش الصيني يشارك في محاصرة الفيروس.



وتابع سفير الصين لدى القاهرة: "حصلنا على نتائج إيجابية في منع انتشار فيروس كورونا، بصورة أوسع خارج مدينة ووهان"، مؤكدًا أن فيروس كورونا قابل للسيطرة عليه، والوقاية منه، والعلاج.

