Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفير الصين بالقاهرة: فيروس كورونا قابل للسيطر والعلاج

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:34 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أوضح السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن مدينة ووهان هي مصدر فيروس كورونا الجديد، وأن 90% من الإصابة حدثت بها.

وأضاف "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني يخوض معركة فيروس كورونا بنفسه، والشعب يقف صفًا واحدًا لمجابهته، وأن الجيش الصيني يشارك في محاصرة الفيروس.

وتابع سفير الصين لدى القاهرة: "حصلنا على نتائج إيجابية في منع انتشار فيروس كورونا، بصورة أوسع خارج مدينة ووهان"، مؤكدًا أن فيروس كورونا قابل للسيطرة عليه، والوقاية منه، والعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وهان انتشار كورونا

أخبار تهمك

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ ساعتين

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 6 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 5 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 6 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

ولفرهامبتون يزف بشري سارة لقطبي إسبانيا

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فيروس "كورونا" يصل إلى الولايات المتحدة ويحد من خطط السفر

طالب مصري بالصين: حالة الذعر المنتشرة بسبب "كورونا" غير مبررة (فيديو)

حقيقة انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية الصينية في مصر

السفير المصري بالصين: مدينة ووهان محاصرة تمامًا

سفيرنا بالصين يكشف إجراءات عودة المصريين من ووهان

سفير مصر بالصين يكشف مصير المواطنين المحتجزين في ووهان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status