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تداول صورة لـ صفاء أبو السعود في ظهور نادر لها بعد اعتزالها الفن منذ سنوات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة صفاء أبو السعود، في أول ظهور لها بعد في أول ظهور لها بعد غياب سنوات. 

وأشار البعض إلى أن الصورة المتداولة للفنانة الكبيرة من عرض مسرحية "سيرة حب"، التي تعرض على خشبة مسرح البالون، حيث رافقها زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل. 

يذكر أن صفاء أبو السعود، اعتزلت التمثيل بناءً على طلب زوجها بعد أن اشترى بعض أفلامها القديمة، وتفرغت لإدارة شبكة "ART".




تداول صورة لـ صفاء أبو السعود في ظهور نادر لها بعد اعتزالها الفن منذ سنوات
تداول صورة لـ صفاء أبو السعود في ظهور نادر لها بعد اعتزالها الفن منذ سنوات
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الكلمات المفتاحية

ممثلة فنانة فن صفاء ابو السعود الفجر الفني

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