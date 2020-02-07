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السفير الصيني بالقاهرة: عدد المتعافين من "كورونا" أكثر من الوفيات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:17 ص
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السفير الصيني لدى القاهرة
السفير الصيني لدى القاهرة
أمنية فوزي
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وجه السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، التحية والشكر لمصر والشعب المصري، على الوقوف بجانب الصين في هذا الوقت.

وقال "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إن الصين تمر بفترة صعبة، وحصلت على الدعم الكامل من مصر حكومة وقيادة وشعبًا، وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف السفير الصيني لدى القاهرة، أنه حتى يوم 4 فبراير الجاري، كان عدد الإصابة وصل لـ 20483، وعدد الوفيات 425، وعدد المتعافين هو 632، لافتًا إلى أن عدد المتعافين أكثر من عدد الوفيات، مؤكدًا أن الوضع في تحسن مستمر، والصين بذلت أقصى ما في جهدها لمنع انتشار المرض.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس السفير الصيني أخبار

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