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نتائج مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 في جميع البطولات.. ريمونتادا أهلاوية وإقصاء قطبي إسبانيا من بطولة الكأس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:26 ص
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ميسي
ميسي
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 6 / 2 / 2020، أبرزها ريمونتادا الأهلي المصري وأهلي جدة السعودي، وخسارة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"
المصري ضد طنطا، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة.
بيراميدز ضد الأهلي، تمكن الاهلي من فك عقدته أمام بيراميدز بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"
شباب الأهلي ضد الجزيرة، أنتهت بتفوق الجزيرة بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ14"
سريع وادي زم ضد الوداد المغربي، أنتهت بفوز الوداد المغربي بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"
النصر ضد الفتح، أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
الأهلي ضد الأتفاق، أنتهت بتفوق أهلي جدة بنتيجة 3-2، بعدما تمكن الراقي من قلب تأخره لفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

نتائج مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"
الريال ضد ريال سوسيداد، أنتهت بفوز ريال سوسيداد بنتيجة 4-3، في مفاجأة من العيار الثقيل.
أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، أنتهت بخسارة برشلونة بهدف نظيف، سجله ويليامز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.
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