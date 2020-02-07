"علاقة حرام".. تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إنتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سيدة عثر عليها بملابسها الداخلية، بمنطقة صحراوية، بمنطقة ٦ أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجثة لسيدة أربعينية العمر، أقامت علاقة غير شرعية مع "سائق" في عقده الثالث من العمر، وفي يوم الواقعة قابلها في سيارته بالمنطقة الصحراوية، لإقامة العلاقة وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما، فهددها بفضح أمرها، فضربته ما أثار غضبه، وقام بكتم أنفاسها والتخلص منها على الفور.



بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي مدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة ترتدي ملابس داخلية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص بلاغات التغيب، وبعد مرور عدة ساعات توصلت القوات إلى أن الجثة لسيدة أربعينة مقيمة بمنطقة أخرى، ومتغيبة عن منزلها منذ أيام.



وتمكنت القوات الأمنية، بقيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير المباحث، من ضبط المتهم.



وبدأت القوات بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بفحص علاقتها واتصالاتها، وتبين أنها متعددة العلاقات، وأنها على علاقة بالمتهم منذ فترة.