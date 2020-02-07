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6 مباريات مرتقبة لأندية أسيوط والمنيا في جولة هامة بالقسم الثالث

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
سالم خليل ورجب عبد الستار
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الأسبوع السادس عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الخارجة بمحافظه الوادي الجديد.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق الهنداو، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق القوصية، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب القيس، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مركز شباب مطاي.

وفى المباراه الخامسة، وصراع الصداره، يلتقي فريق ابوتيج، فريق أسمنت أسيوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ابوتيج.

ويقام عصر الأحد، لقاء بني مزار مع فريق الوليدية،علي ملعب مركز شباب مطاي.

مباريات الجولة السادسة عشر

- القوصية × ناصر الفكرية
- مركز شباب الخارجة × نادي ملوي
- مركز شباب ناصر ملوي × الهنداو
- مركز شباب القيس × مركز شباب سمالوط
- ابوتيج × أسمنت أسيوط
- بني مزار × الوليدية

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 32 نقطة
2- ابوتيج 27 نقطة
3- مركز شباب ناصر ملوي 25 نقطة
4- ناصر الفكرية 24 نقطة
5- نادي ملوي 22 نقطة
6- القوصية 22 نقطة
7- مركز شباب القيس 19 نقطة
8- الهنداو 16 نقطة
9- - بني مزار 15 نقطة
10- مركز شباب سمالوط 15 نقطة
11- مركز شباب الخارجة 15 نقطة
12- الوليدية 13 نقطة
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