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إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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قررت محكمة الجنايات، وأمن الدولة العليا، "دائرة الارهاب" بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين حسين اسماعيل، ومحمد ثروت، وحضور السيد فريد شوقى، وكيل النائب العام وأمانة سر، محمد البرعى، إحالة اوراق قاتل زوجته واولادة الاربعة وحددت جلسة اليوم الأخير من شهر أبريل القادم.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم السابق، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأب المتهم ويدعى "خ. م. ف" 38 سنة، مدرس لغة إنجليزية بأحد المعاهد الأزهرية للفتيات، بمركز الفيوم، بقتله زوجته وأولاده الأربعة في شقتهم السكنية.

ووصل المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، ولم يحضر أحد من أهله جلسة المحكمة.


وطلب رئيس المحكمة من المتهم الحديث بحرية، حيث روى القصة بدية من جلبة أداة الجريمة، حتى حتى استقلاله اسانسير شقته بالدور العاشر من البرج الذي يقيم فيه، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم فى عملية القتل، وهو "ساطور" جرى التحفظ عليه داخل "كرتونة"، ثم شرح المتهم طريقة دخوله إلى غرفة نوم أولاده ووصف طريقة القتل.

وكانت هيئة المحكمة، قد أمرت بإخراج المتهم من القفص، واستمعت لأقواله داخل القاعة، حيث نفى خلالها، تهمة القتل عن نفسه، وألصقها بـ"آخرين" لم يستطع ذكرهم.

واعترف المتهم فيما بعد، أنه لم يكن واعيًا وقت اركاب الجريمة، وأنه يريد حق أولاده وزوجته، قائلًا: "عايز حق مراتي وولادي"، ورد عليه رئيس المحكمة بأنه "سيمنحه الحق في اتهام من يريد في محضر جديد أمام النيابة العامة.
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
إحالة قاتل زوجته وأولاده الأربعة إلى مفتي الجمهورية (فيديو وصور)
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محكمة قاتل زوجته المفتي

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