بعد تخطي بيراميدز.. فايلر يُحطم رقم "بونفرير" ويُطارد الرقم التاريخي لـ"جوزيه" مع الأهلي

انتزع فريق الأهلي فوزًا صعبًا من نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





حملت ثنائية الأهلي توقيع السنغالي أليو بادجي، والمالي أليو ديانج بالدقيقتين 77، 91، بينما جاء هدف بيراميدز الوحيد اللاعب علي جبر بالدقيقة 53، وشهدت المباراة طرد ثنائي بيراميدز أحمد أيمن منصور ورجب بكار بالوقت بدل الضائع من المباراة التي شهدت اعتراضات قوية من لاعبي والجهاز الفني لبيراميدز في الدقائق الأخيرة.





فايلر يُحطم رقم الهولندي "بونفرير":

ونجح السويسري رينيه فايلر بعد قيادته فريق الأهلي لتحقيق الانتصار الـ13 على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، في تحطيم رقم الهولندي جو بونفرير مدرب المارد الأحمر السابق والذي حقق 12 انتصارًا متتاليًا مع الفريق في انطلاقة البطولة المحلية موسم 2002 – 2003.





فايلر يُطارد رقم "جوزيه" التاريخي:

ويطارد رينيه فايلر الرقم التاريخي لمانويل جوزيه الذي حقق 17 انتصارا متتاليًا مع الأهلي في انطلاقة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2004 – 2005، ويفصل المدرب السويسري 4 انتصارات فقط عن تحطيم رقم الاسطورة "جوزيه" مع المارد الأحمر.





ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز:

ينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها من 13 انتصارا متتاليًا، بينما يأتي فريق المقاولون العرب بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، والزمالك بالمركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.