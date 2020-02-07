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مينا عطا ضيف أحدث حلقات "صاحبة السعادة"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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يحل المطرب مينا عطا، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ويذاع عبر شاشة "دي ام سي" كل يوم ثلاثاء الساعة 11 مسًاء.

ونشر مينا، صورة جديدة له برفقة الفنانة إسعاد يونس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة إسعاد يونس.

وعلق عطا، على الصورة قائلًا:" الحلقة المنتظرة يوم الثلاثاء مع صاحبة السعادة على دي ام سي الساعة 11 مسًاء وحلقة مختلفة وقوية من أحلى الحلقات اللي صورتها في حياتي يارب تعجبكم وتتبسطوا بيها شكرًا للمخرج العبقري محمد مراد شكرًا لكل الكرو صاحبة السعادة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب احد متابعيه قائلًا:"قمر مستنين" وأضاف آخر"ايوه يا غالي تستاهل اكثر".

ويذكر أن آخر أعمال مينا عطا، أغنية "عنقود العنب"، من كلمات أحمد راشد، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع كريم عبد الوهاب.



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