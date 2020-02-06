ولفرهامبتون يزف بشري سارة لقطبي إسبانيا





نقل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي أنباء سارة لكبيري الدوري الإسباني الممتاز نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.





قطبي إسبانيا يستهدفان ضم تراوري





وأكدت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس أن نادي ريال مدريد ونادي برشلونة يريدان التعاقد مع الإسباني أداما تراروي مهاجم نادي ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت التقارير إلى أن قطبي إسبانيا يتنافسان في الفترة الحالية للفوز بخدمات ترواري في نهاية الموسم وكلا الناديين مستعدان لتقديم عرض ضخم لضم اللاعب.





ولفرهامبتون يزف خبر سار لقطبي إسبانيا





وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن نادي ولفرهامبتون منفتح لسماع العروض المقدمة إلى ترواري في الصيف.





كما ذكرت الصحيفة أن نادي ولفرهابمتون لا يمانع في رحيل أداما في الصيف القادم ولكن بشرط وصول عرض مناسب من الأندية التي ترغب في ضمه.





منافسة إنجليزية لقطيبي إسبانيا لضم تراروي





ويواجه نادي ريال مدريد ونادي برشلونة منافسة قوية لضم تراروي في نهاية الموسم الجاري من نادي مانشستر سيتي الذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب.





مشاركات أداما تراروي مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم





وقد شارك أداما تراوري في 36 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.



