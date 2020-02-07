عضو مجمع اللغة العربية: السيسي يصبر كثيرًا على السلفيين

قال المفكر الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي، عضو مجمع اللغة العربية، إن النخبة في مصر الآن إما يائسة أو محرومة من المشاركة، معقبًا: "دلوقتي لو قلت أي كلمة، ممكن أي محامي تافه يرفع قضية عليك".



وتابع "فضل"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن سلوك الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي نموذجًا جميلًا وقويًا لمحاولة تأسيس وتعميق مفهوم المواطنة، مشيرًا إلى أن "السيسي" يصبر أكثر من اللازم على بعض الجماعات التي تحارب تجديد الخطاب الديني، وعلى رأس هذه الجماعات السلفيين.



ولفت عضو مجمع اللغة العربية إلى أن صناعة ثقافة المواطنين تساهم فيها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة للكنيسة المصري، ولكن يعكر السلفيين من صفو هذه الزيارات، الذين يدعون إلى كراهية الأقباط.

