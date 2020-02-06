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كندا تفرض قيود السرعة على القطارات التي تحمل "البضائع الخطرة"

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:44 م
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علم كندا
علم كندا
ترجمة - منة الشريف
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قالت كندا، اليوم الخميس، إنها ستفرض حدودا مؤقتة للسرعة على القطارات التي تنقل البضائع الخطرة بعد أن خرج قطار الشحن التابع لشركة "Canadian Pacific Railway Ltd" عن مساره واشتعلت فيه النار، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأشعل الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالقرب من غيرنسي، ساسكاتشوان، النار في حريق كبير، حيث كان هذا هو الخروج الثاني في المنطقة خلال شهرين.

كما قال وزير النقل الفيدرالي مارك جارنو، إنه اعتبارا من منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش)، ستقتصر القطارات التي تجر أكثر من 20 سيارة من البضائع الخطرة على 25 ميلا في الساعة في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما القادمة.

وذر للصحفيين، أن الحد في المناطق الحضرية سيكون 20 ميلا في الساعة، واعتمادًا على نتائج التحقيق في خروج القضبان اليوم الخميس، يمكن تقصير فترة 30 يومًا أو إطالة أمدها، حيث تمثل التخفيضات النصف من حدود السرعة العادية، وأدرك أنه سيكون هناك تأثير على اقتصاد البلاد، ولكن من المهم جدًا ألا نضحي بالسلامة.

وصرح متحدث باسم الشركة، إن شركة "سي بي" تجري "تقييمات أولية للحادث" وليس لديها المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت تقارير إعلامية، أن كان من المحتمل أن يسحب القطار النفط، لأن القطار الذي وقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب شرق ساسكاتون، وتسبب في حريق هائل.

وقالت شركة "سي بي" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، لقد تم نشر مستجيبي الطوارئ في الموقع".

وفي يوليو 2013، توفي 47 كنديًا في مدينة لاك ميجانتيك في كيبيك بعد خروج قطار مع ناقلات النفط عن مساره وانفجاره.
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الكلمات المفتاحية

كندا قيود قطار بضائع العقوبات السلامة العامة السرعة

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