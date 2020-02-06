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تامر أمين عن إعادة المصريين من الصين: "بلدنا تستعيد كبريائها وعظمتها"

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:43 م
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
كساب أحمد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص طائرة لعودة المصريين من الصين، بعد انتشار فيروس كورونا، كان لافتة رائعة، معقبًا: "مصر قامت بنقل المصريين من الصين بشكل مجاني ، مفيش مواطن دفع دولار أو جنيه، رغم أن تكلفة الرحلة تصل لـ15 ألف جنيه".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العامل دفعت كل مواطن يرغب في العودة من الصين 1000 دولار، متابعًا: "يعني لو احنا زي أمريكا كنا دفعنا كل مواطن 16 ألف جنيه، لكن مصر معمتلش كده، وقت الضرورة بلدك تشيلك".

وأشار إلى أنه سعيد بالتغير الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة، ومن لم يرى هذا التغير الإيجابي لديه مشكلة، معقبًا: "مصر تستعيد عظمتها وكبريائها الآن".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا انتشار كورونا السيسي الإعلامي تامر أمين

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