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أسعار الدولار اليوم الجمعة 7-2-2020.. نزيف الخسائر يصيب العملة الأمريكية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

أصيبت أسعار الدولار بنزيف الخسائر خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتفقد نحو 4 قروش  في كل من البنوك الحكومية والخاصة، بصفة خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار عالميًا:

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.2973 دولار.

بينما انخفض الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 0.8481 إسترليني.


أسعار الدولار اليوم في البنوك :

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7021

15.8286

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.72

15.82

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك بلوم

15.72

15.82

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.72

15.82

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.71

15.81

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.72

15.82

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