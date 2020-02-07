أسعار الدولار اليوم الجمعة 7-2-2020.. نزيف الخسائر يصيب العملة الأمريكية





أسعار الدولار اليوم:





أصيبت أسعار الدولار بنزيف الخسائر خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتفقد نحو 4 قروش في كل من البنوك الحكومية والخاصة، بصفة خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار عالميًا:





تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.2973 دولار.

بينما انخفض الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 0.8481 إسترليني.









أسعار الدولار اليوم في البنوك :



