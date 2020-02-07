رشا فؤاد تحتفل بنجاح "هخلعك" وسط نخبة من النجوم والإعلاميين (صور)

إحتفلت الفنانة رشا فؤاد، بنجاح أول كليب من إنتاجها بعنوان "هخلعك" بإحدي الأماكن العامة بمنطقة وسط البلد بحضور مجموعة من زملاءها من الوسط الفني والإعلاميين الذين باركوا نجاح الكليب منهم الفنانه "مني اش اش وعلاء غنيم ملحن الكليب والفنان حسان العربي والفنان حسن عثمان الإعلامية انتصار أحمد والفنان أحمد الجوهري، الإعلامية سحر فوزى وخبيرة التجميل شيما الشابورى دكتور نبيل رزق.





فكرة الكليب رغم أنها تأخذ الطابع الكوميدى نوعاً ما إلا إنها تتناول موضوع معاناة الزوجة مع زوجها وما تبذله من تضحيات لإسعاده فضلاً عن دورها كأم والقيام بمهامها على أكمل وجه فى الوقت الذى يعاملها الزوج بإستهانة ودون أدنى إهتمام ويهددها بالشرع الذى حلل له الزواج بأربعة مما يدفعها لرفض الأمر برمته وتقرر خلعه .





قالت "رشا فؤاد" وجدت أن الموضوع تحول لظاهرة إجتماعية فى الوقت الحالى فقررت محاربتها بإستخدام القوة الناعمة وهى الفن من خلال فيديو كليب ” هخلعك ” الذي تمنيت أن ينال إعجاب الجميع وبالفعل وجدت صداه مع الناس .





جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات ” ناصر دويدار ” أما التلحين والتوزيع والإخراج لعلاء غنيم.



