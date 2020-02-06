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أخبار برشلونة اليوم الخميس 6 فبراير 2020: حقيقة رحيل ميسي.. عودة الساحر إلى كامب نو.. خناقة جديدة بين نجمي البلوجرانا

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:29 م
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أخبار برشلونة اليوم الخميس
أخبار برشلونة اليوم الخميس
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 6 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار مواجهة البارسا مع فريق اتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 6 - 2 - 2020 :-

- الكشف عن حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي، وقد انتشرت العديد من التقارير الصحفية أمس الأربعاء التي تشير إلى اقتراب رحيل ميسي عن نادي برشلونة في نهاية الموسم واقترابه من الانضمام لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

- برشلونة يدخل المنافسة على خط نجم أستون فيلا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الإنجليزي جاك غريليش لاعب نادي أستون فيلا في الصيف القادم، وأشارت الصحيفة إلى وجود منافسة شرسة تنتظر نادي برشلونة لضم جاك غريليش في الصيف حيث أظهر نادي مانشستر يونايتد رغبة كبيرة في ضم اللاعب منذ فترة طويلة.

- كوتينيو يعود إلى برشلونة

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي بايرن ميونخ حسم موقفه بشأن شراء عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي برشلونة، وكشفت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ قرر عدم شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي وإعادة اللاعب إلى صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته.

- نجم برشلونة يُدافع عن نفسه أمام القضاء

نفى مدافع برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي أن يكون قد أقدم على تخريب منزل كان يستأجره في منطقة إسبلوجيس دي يوبريغان بمدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني، والتسبب في أضرار تطالب عنها مالكة العقار بتعويض 183 ألف يورو، وأثناء المحاكمة التي انعقدت صباح اليوم الخميس، بمحكمة ابتدائية تابعة للحي المشار إليه، أدلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بأقواله على اتهامه بإحداث أضرار في مسكنه القديم الذي كان يعيش به بمفرده حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2018.

- بعد إهمال فالفيردي.. نجم جديد يلمع في برشلونة مع المدرب الجديد

وفقا لشبكة "كادينا سير": "أليكس كويادو ، مناضل دائما في برشلونة، قبل 6 سنوات كان عليه أن يسافر إلى روسيا للعب بطولة مع صغار الماسيا ، بنفس الوقت جدته كانت مريضة , اليكس وعد بالفوز والعودة وحدث ، لقد فاز وعاد ولكن جدته ماتت بالفعل"، وتابعت: " كويادو بعمر 6 سنوات .. انفصل والده عن والدته .. استمر بالعيش مع عائلة والدته ...هم كل ما يملك، جده كان يوفر 100 يورو لأجل السفر ومشاهدة كويادو بكل المناسبات".

- ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

ذكرت صحيفة "ALPAIS" أن اللاعبين الذين تشاجرا في برشلونة في وقت سابق هما الأسطورة ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك تير شتيجن، وتابعت الصحيفة: "بعد مباراة فالنسيا الأسطورة ميسي كان غاضبا للغاية من الخسارة ومنزعج من تصرفات بعض اللاعبين وهذا ما سبب الشجار مع الحارس الألماني شتيجن".

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