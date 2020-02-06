البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع للأرقام القياسية بالختام





استمرت البورصة الأمريكية في الارتفاع للارقام القياسية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع الاتصالات، وصعود سهم بوينج بأكثر من 3 %.





وأعلنت الصين خططها لخفض التعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 14 فبراير/شباط الجاري.





فيما أعلنت "تويتر" ارتفاع إيراداتها لمستوى قياسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تجاوزت مليار دولار ليرتفع السهم بنحو 15 بالمائة.









وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما سجلت إنتاجية العمالة الأمريكية أكبر زيادة في 9 سنوات.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 29379 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 3345 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 9572 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليصل لمستوي 98.489.