Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ساما" تفتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، باب التوظيف لكلا الجنسين في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية «Investment Immersion Program» من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة والإحصاء والاقتصاد والهندسة، علمًا بأن التقديم يبدأ من تاريخ 28 يناير 2020 حتى تاريخ 20 فبراير 2020.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الاستثمارية؛ حيث يتضمن البرنامج التدريب النظري والتطبيقي المكثف في مجالات استثمارية متعدّدة، منها تطوير الخبرات في الأسواق العالمية وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي.

وأضافت مؤسسة النقد أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت «النقد» إلى أن البرنامج يشمل دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة الأمريكية، وبرنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، إضافة إلى برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية، وسيمنح المشاركون في البرنامج مجموعة من المزايا الوظيفية المميزة.

وعن متطلبات التقديم على البرنامج قالت مؤسسة النقد إن على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الهندسة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله مع معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا لخريجي البكالوريوس، و29 عامًا لخريجي الماجستير، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤسسة ساما دارة الكفاءات الاستثمارية التوظيف

أخبار تهمك

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 4 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

Possess نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعة و 11 دقيقة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 16 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 5 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعة و 7 دقيقة

Congratulations | ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 على هذا الرابط

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 5 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ ساعة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 5 ساعات

هل ارتكب إبراهيم نور الدين خطأ فني في هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز؟

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

فرصة لشباب الأقصر.. فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية بأمريكا لخريجي الثانوية والفنية

وظائف إدارية شاغرة بهيئة السوق المالية

بدء التقديم لبرنامج "المراجعة الداخلية" في مستشفى الملك فيصل التخصصي

"ساما" تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة.. والتقديم يبدأ اليوم

وظائف مالية وإدارية شاغرة بمصرف الراجحي

وظيفة شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة بالرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

Possess نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

Congratulations | ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 على هذا الرابط

10:44 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

09:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status