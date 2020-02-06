"ساما" تفتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، باب التوظيف لكلا الجنسين في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية «Investment Immersion Program» من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة والإحصاء والاقتصاد والهندسة، علمًا بأن التقديم يبدأ من تاريخ 28 يناير 2020 حتى تاريخ 20 فبراير 2020.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الاستثمارية؛ حيث يتضمن البرنامج التدريب النظري والتطبيقي المكثف في مجالات استثمارية متعدّدة، منها تطوير الخبرات في الأسواق العالمية وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي.

وأضافت مؤسسة النقد أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت «النقد» إلى أن البرنامج يشمل دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة الأمريكية، وبرنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، إضافة إلى برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية، وسيمنح المشاركون في البرنامج مجموعة من المزايا الوظيفية المميزة.

وعن متطلبات التقديم على البرنامج قالت مؤسسة النقد إن على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الهندسة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله مع معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا لخريجي البكالوريوس، و29 عامًا لخريجي الماجستير، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.