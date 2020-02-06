Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشرطة الكندية تعزز الأمن في موقع بناء خط أنابيب جديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:31 م
Advertisements
الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

فرضت الشرطة الكندية قيودًا أمنية مشددة، اليوم الخميس، في منطقة نائية في شمال كولومبيا البريطانية؛ حيث قام المتظاهرون من السكان الأصليين بحظر بناء خط أنابيب " Coastal GasLink"، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال اتحاد رؤساء كولومبيا البريطانية: إن "الشرطة بدأت في إخراج السكان الأصليين من أراضيهم".

وسينقل خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 6.6 مليار دولار كندي (4.97 مليار دولار)، والذي ستشغله شركة تي سي إنرجي كورب، الغاز من شمال شرق كولومبيا البريطانية إلى ساحل المحيط الهادي، حيث يجري إنشاء منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الملكية الهولندية بقيادة شل الهولندية.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية: إنها فرضت "منطقة استبعاد" اليوم الخميس، بالقرب من هيوستن، حيث ستمنع الوصول إلى منطقة قام فيها معارضو المشروع ببناء حاجز من الأشجار المتساقطة والمواد الحارقة، وقالت الشرطة، إنها ستسمح بوصول بعض الزعماء والمسؤولين المنتخبين من السكان الأصليين.

وسوف تخلق المنطقة مساحة لمقاولي "Coastal GasLink" للعمل بأمان.

كما منحت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أمرًا في شهر ديسمبر الماضي، ضد الحصار الذي يمنع وصول العمال، بعد أن أسفرت الاحتجاجات التي وقعت قبل عام عن اعتقالات.

وأوضحت الشرطة، يوم الأربعاء الماضي، أن الضباط سيستخدمون الحد الأدنى من القوة في أي اعتقالات لفرض الحد الأدني من القوة، وقالت متحدثة باسم "الشرطة الكندية" سنقدم تحديثا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

كما صرح كبير القادة ستيوارت فيليب من اتحاد رؤساء القبائل الهندية، بأن الشرطة بدأت "تداهم بقوة" أراضي السكان الأصليين التقليدية بين عشية وضحاها.

وأضاف فيليب: إن "إجبار الشعوب الأصلية على الخروج من أراضيها يعد انتهاكًا كاملًا ومثيرًا للاشمئزاز لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية".

كما تدعم جميع مجالس الفرقة المحلية المنتخبة على طول طريق "Coastal GasLink"، الشركة.

ولكن رؤساء وئوسويت الوراثيين يعارضون المشروع ويقولون إنهم، وليس مسؤولي المجتمع المنتخبين، يملكون السلطة على الأراضي التقليدية، ومر حوالي 28٪ من الطريق البالغ طوله 670 كيلومترًا عبر أراضي ويتسويت.

وقال رئيس " Coastal GasLink" ديفيد فايفر: إنه "يشعر بخيبة أمل لأن رؤساء الوراثة قد رفضوا مقابلة الشركة، وأن جهود الاتصال فشلت في حل الوضع"، مضيفاً أن هذه ليست النتيجة التي أردناها، لقد بذلنا جهودًا استثنائية لحل هذا الحصار من خلال المشاركة والحوار.

كما استمر البناء على طول أجزاء أخرى من خط الأنابيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كندا شمال كولومبيا البريطانية الشرطة الكندية السكان الأصليين Coastal GasLink

أخبار تهمك

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعة

Congratulations | ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 على هذا الرابط

منذ ساعة و 9 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 5 ساعات

هل ارتكب إبراهيم نور الدين خطأ فني في هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز؟

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 5 ساعات

Possess نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 4 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 11 دقيقة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و 8 دقيقة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع معدل الجريمة الكندية في عام 2018

أوكرانيا تندد بقرار الموافقة علي "نورد ستريم 2 "

بوتين: موسكو تخطط للحفاظ على التزامها بنقل الغاز عبر أوكرانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

Possess نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Congratulations | ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 على هذا الرابط

10:44 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

09:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status