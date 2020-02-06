الشرطة الكندية تعزز الأمن في موقع بناء خط أنابيب جديد





فرضت الشرطة الكندية قيودًا أمنية مشددة، اليوم الخميس، في منطقة نائية في شمال كولومبيا البريطانية؛ حيث قام المتظاهرون من السكان الأصليين بحظر بناء خط أنابيب " Coastal GasLink"، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".وقال اتحاد رؤساء كولومبيا البريطانية: إن "الشرطة بدأت في إخراج السكان الأصليين من أراضيهم".وسينقل خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 6.6 مليار دولار كندي (4.97 مليار دولار)، والذي ستشغله شركة تي سي إنرجي كورب، الغاز من شمال شرق كولومبيا البريطانية إلى ساحل المحيط الهادي، حيث يجري إنشاء منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الملكية الهولندية بقيادة شل الهولندية.وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية: إنها فرضت "منطقة استبعاد" اليوم الخميس، بالقرب من هيوستن، حيث ستمنع الوصول إلى منطقة قام فيها معارضو المشروع ببناء حاجز من الأشجار المتساقطة والمواد الحارقة، وقالت الشرطة، إنها ستسمح بوصول بعض الزعماء والمسؤولين المنتخبين من السكان الأصليين.وسوف تخلق المنطقة مساحة لمقاولي "Coastal GasLink" للعمل بأمان.كما منحت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أمرًا في شهر ديسمبر الماضي، ضد الحصار الذي يمنع وصول العمال، بعد أن أسفرت الاحتجاجات التي وقعت قبل عام عن اعتقالات.وأوضحت الشرطة، يوم الأربعاء الماضي، أن الضباط سيستخدمون الحد الأدنى من القوة في أي اعتقالات لفرض الحد الأدني من القوة، وقالت متحدثة باسم "الشرطة الكندية" سنقدم تحديثا في وقت لاحق من اليوم الخميس.كما صرح كبير القادة ستيوارت فيليب من اتحاد رؤساء القبائل الهندية، بأن الشرطة بدأت "تداهم بقوة" أراضي السكان الأصليين التقليدية بين عشية وضحاها.وأضاف فيليب: إن "إجبار الشعوب الأصلية على الخروج من أراضيها يعد انتهاكًا كاملًا ومثيرًا للاشمئزاز لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية".كما تدعم جميع مجالس الفرقة المحلية المنتخبة على طول طريق "Coastal GasLink"، الشركة.ولكن رؤساء وئوسويت الوراثيين يعارضون المشروع ويقولون إنهم، وليس مسؤولي المجتمع المنتخبين، يملكون السلطة على الأراضي التقليدية، ومر حوالي 28٪ من الطريق البالغ طوله 670 كيلومترًا عبر أراضي ويتسويت.وقال رئيس " Coastal GasLink" ديفيد فايفر: إنه "يشعر بخيبة أمل لأن رؤساء الوراثة قد رفضوا مقابلة الشركة، وأن جهود الاتصال فشلت في حل الوضع"، مضيفاً أن هذه ليست النتيجة التي أردناها، لقد بذلنا جهودًا استثنائية لحل هذا الحصار من خلال المشاركة والحوار.كما استمر البناء على طول أجزاء أخرى من خط الأنابيب.