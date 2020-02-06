أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6-2-2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 6 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تأكيد الألماني توني كروس نجم الفريق اعتزاله عقب نهاية عقده مع الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- كروس يكشف موعد اعتزاله ويستبعد تتويج ألمانيا بيورو 2020

صرح الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أنه سيعتزل عقب نهاية عقده مع الملكي واستبعد تتويج المنتخب الألماني ببطولة اليورو هذا العام.





وانتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014 عقب نهاية بطولة كأس العالم في البرازيل قادمًا من بايرن ميونخ وخاض معه حتى الآن 261 مباراة وسجل 17 هدفاً وصنع 67 هدف. كما فاز النجم الألماني ب 12 بطولة حتى الآن مع ريال مدريد، هي : الدوري الإسباني (مرة) وكأس السوبر الإسباني (مرتين) ودوري أبطال أوروبا (3 مرات) وكأس السوبر الأوروبي (مرتين) وكأس العالم للأندية (4 مرات).





وقال كروس في تصريحات لفضائية SporttschauTV الألمانية:"لا يزال لدي عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى صيف 2023، بعد ذلك سأكون في سن 33، إنه عمر جيد لبدء التفكير في ما أريد دون وجود عقد يمتد لمدة أربع سنوات".





وأضاف:"لن يمر وقت طويل حتى نهاية مسيرتي، لست اللاعب الذي يستطيع اللعب حتى سن الـ38، أنا وعائلتي بحالة جيدة أطفالي يذهبون إلى المدرسة وهم سعداء، في النهاية هم سيتخذون القرار".





وتابع :"الفوز بالألقاب هو أكثر إدمان لهذا السبب أستمر في اللعب وأفضل مثال هو الفوز بثلاث مرات دوري أبطال أوروبا على التوالي ولم يكن ذلك أمراً طبيعياً، في تلك اللحظة أدركنا الجوع في فريقنا".





واختتم كروس تصريحاته قائلاً :"لا أعتقد أننا من المنتخبات المفضلة للفوز باللقب هذا العام، علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعترف بصعوبة الأمر ولكنني دائمًا ما تكون لدي الرغبة في الفوز بالمباريات في كل البطولات التي خضتها على مدار مسيرتي المهنية".





- نجم باريس سان جيرمان يقترب من ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حريص جداً على اللعب في صفوف ريال مدريد علماً بأن عقد النجم الفرنسي ينتهي في عام 2022.





وأفاد فريدريك هيرميل الإعلامي الشهير عبر إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن والدة كيليان مبابي قالت لأحد الأصدقاء المقربين بأن نجلها سيلعب في ريال مدريد.





وأكد الإعلامي الإسباني أن مبابي لا يعيش فترة جيدة في الوقت الحالي مع النادي الفرنسي بسبب علاقته المتوترة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن رحيله في الصيف.





وأشار الإعلامي الإسباني إلى رغبة عدة أندية في ضم مبابي في الصيف المقبل على رأسها ليفربول ويوفنتوس ولكن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً يحلم باللعب في ريال مدريد والتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.





- نجم آستون فيلا مطلوب في إسبانيا

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام قطبي برشلونة وريال مدريد بجاك جريليش نجم خط وسط أستون فيلا الإنجليزي بضمه بعد نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تألقه في الأسابيع الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن جريليش يعتبر من أهم النجوم في إنجلترا في الفترة الحالية وهو ما لفت إليه أنظار أكثر من ناد في مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم جريليش لكن ناديي برشلونة وريال مدريد قد يؤجلان حسم الصفقة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك اهتمامًا من طرف عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة لضم جريليش البالغ من العمر 24 عامًا ولكنهما سينتظران حتى نهاية الموسم قبل أن يحسما قرارهما النهائي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة وريال مدريد يرون أن الانتظار حتى نهاية الموسم قد يكون مفيدًا لهما، حيث إنه في حالة هبوط أستون فيلا إلى الدرجة الأولى الإنجليزي ربما قد تنخفض قيمة جريليش مما سيكون من السهل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





- جوارديولا يسخر من بيريز بسبب نجم مانشستر سيتي

قام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالسخرية من رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع دي بروين نجم مانشستر سيتي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي في السنوات المقبلة.





وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"لو كان ريال مدريد يريد التعاقد مع دي بروين فليتصل بي فلورنتينو بيريز".





واختتم جوارديولا تصريحاته عن ذكرياته في دوري أبطال أوروبا قائلا :" الهزيمة الأقسى كانت برباعية دون رد مع بايرن ميونخ، أتحمل كل اللوم في ذلك اليوم، لم نتمكن من اللعب بطريقتنا المعهودة وكان فريقاً عظيماً".





- حرب كيليان مبابي تشتعل في وجه ريال مدريد

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف تدعيم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا.





ويسعى يوفنتوس لإبرام صفقة تبادلية محتملة مع الفريق الباريسي من أجل الحصول على توقيع مبابي رغم المنافسة الشرسة مع فريق ريال مدريد الإسباني.





خطة يوفنتوس تعتمد بالأساس على تخفيض سعر عملية التعاقد مع مبابي من خلال إقحام المهاجم المبدع الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة.





كما أن إدارة يوفنتوس يمكنها في حال التعاقد مع مبابي الاستغناء عن هداف الفريق كريستيانو رونالدو الذي سيحرر يوفنتوس من راتبه الكبير.





وتلك الخطوة تعتبر ليست سيئة لأن اللاعب الفرنسي وقتها سيكون ضمان رائع في تسجيل وصناعة الأهداف وقيادة الفريق نحو منصات التتويج، إذا ما شارك اللاعب في المباريات باستمرار.





وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو، مهتماً بالفعل بضم ديبالا في الصيف الماضي، عندما توقع رحيل نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة.





- اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند

فجرت تقارير صحفية ألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن وجود اتفاق شفهي بين نادي ريال مدريد والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الحالي للعب للفريق الملكي في صيف 2021.





وذكرت صحيفة ‘‘سبورت بيلد‘‘ الألمانية، أن هناك بند في عقد هالاند مع دورتموند يتيح تفعيل الشرط الجزائي في عقده تلقائيًا بحلول صيف عام 2021، وهو ما سيمح له بالرحيل لأي فريق مقابل مبلغ محدد يبلغ 75 مليون يورو.





وعلم موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، إن ريال مدريد هو المرشح الأول للحصول على توقيعه، حيث أن هناك اتفاق شفهي من جانب هالاند بإعطاء الأولوية للفريق الملكي في حال وجود توقيع محتمل، لنقله إلى ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2021.





ويعد هالاند من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الموسم الحالي، وعلى الرغم من صغر سنه، 19 عامًا، فإنه يمتلك معدل تهديفي مذهل مع بوروسيا دورتموند بعدما سجل 8 أهداف في أول 4 مباريات مع أسود الفيستيفاليا، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يحقق هذا الإنجاز.





- لاعب استون فيلا يدخل حسابات ريال مدريد وبرشلونة

دخل اللاعب الدولي الإنجليزي جاك جريليش صانع ألعاب نادي استون فيلا حسابات نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة الاسباني يتنافسان لحسم صفقة إنجليزية في الصيف المقبل وهو جاك جريليش نجم نادي استون فيلا الإنجليزي.





وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة:" جاك جريليش لاعب الوسط المهاجم لنادي أستون فيلا بات هدفًا لريال مدريد وبرشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و اهتمام قطبي إسبانيا بجريليش سيكون ضربة قاسية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يراقب نجم أستون فيلا منذ عدة أشهر لضمه في الصيف القادم لكن جريليش هو من سيختار وجهته المقبلة، بعد أن يساعد أستون فيلا على النجاة من الهبوط في البريميرليج هذا الموسم".





واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها قائلة:" نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ قدره 60 مليون جنيه إسترليني وفقًا لطلبات نادى أستون فيلا الإنجليزي ولكن جريليش قد يرفض نادي مانسشتر يونايتد لصالح قطبي إسبانيا ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة بسبب رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.





- ريال سوسيداد يفاجئ ريال مدريد ويقصيه من كأس ملك إسانيا

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة مذلة أمام ضيفه ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي شهده ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.





تقدم لاعب ريال مدريد المعار مارتن أوديجارد لريال سوسيداد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ألكسندر إسحق هدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و 56، ويسجل ميكيل ميرنيو الهدف الرابع في الدقيقة 69.





وسجل أهداف الريال مارسيلو في الدقيقة ورودريجو في الدقيقة 82 وناتشو في الدقيقة 94 وحاول لاعبو ريال مدريد اللحاق بالنتيجة في باقي الدقائق، وبالفعل تمكن ناتشو بتسجل الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 94.





حاول ريال مدريد إدراك النتيجة دون جدوى، لتنتهي المباراة بتقدم الفريق الباسكي برباعية مقابل هدفين، يغادر على إثرها ريال مدريد بطولة كأس الملك، ويتأهل سوسيداد لنصف النهائي.