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"بالطو أبيض": جهود مصر ضد ختان الإناث بدأت منذ 1904

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:26 م
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الدكتورة راندا فخر الدين
الدكتورة راندا فخر الدين
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة راندا فخر الدين، مسئولة حملة "بالطو أبيض" للتوعية بمخاطر ختان الإناث، إن مصر تعمل جاهدة منذ عام 1904 لرفض ختان الإناث وفي عام 1928 أقيم أول مؤتمر طبي ضد ختان الإناث في مصر وفي عام 1957 كان أول قرار لوزير صحة بمنع جريمة ختان الإناث.

وأضافت "فخر الدين"، خلال حوارها مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أن 82% من حالات ختان الإناث في مصر تتم على يد فريق طبي، على الرغم من أنها مجرمة.

وأشارت إلى أنه تم تغليظ عقوبة ختان الإناث منذ عام 2016، لافتة إلى أن الأطباء الذين يجرون العملية يستكملون عملهم بعد تطبيق العقوبة عليهم، مما يجعلهم يكررونها.

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الكلمات المفتاحية

مصر ختان الإناث جريمة الختان بالطو أبيض

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