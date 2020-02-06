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صدمة قوية لمانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد في دوري الأبطال

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:23 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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أعلن فريق مانشستر سيتي، منذ قليل، عن غياب جناح الفريق الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج، عن مباراة وست هام يونايتد القادمة في البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام، يوم الأحد المقبل 9 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان رحيم ستيرلنج قد تعرض للإصابة في مباراة توتهام، مساء الأحد الماضي، والتي انتهت بهزيمة السيتيزن بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحيم ستيرلنج سيغيب بشكل رسمي عن مباراة وست هام المقبلة في الدوري الإنجليزي".

وتابع:" يعاني اللاعب من إصابة في أوتار الركبة اليسري، ونأمل في عودة اللاعب مبكرا للمشاركة مع الفريق".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن هناك شكوك حول مشاركه رحيم ستيرلنج أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي يوم 26 فبراير الجاري، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

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