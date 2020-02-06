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مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري
الخميس 06/فبراير/2020 - 11:22 م
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هاني عصام
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حسم موقفهم من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري عقب السوبر المحلي.
وأوضح في تصريحات نقلتها قناة الزمالك أن الفريق تركيزه حاليا على السوبر الافريقي ومن بعده السوبر المصري.
وتابع "موقفنا النهائي من المشاركة في مباراة القمة بعد الس‘بر المصري وسنتحدث عن الملف بعدها".
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري في السوبر الافريقي.
وأوضح في تصريحات نقلتها قناة الزمالك أن الفريق تركيزه حاليا على السوبر الافريقي ومن بعده السوبر المصري.
وتابع "موقفنا النهائي من المشاركة في مباراة القمة بعد الس‘بر المصري وسنتحدث عن الملف بعدها".
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري في السوبر الافريقي.
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