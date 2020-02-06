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أخبار الزمالك اليوم الخميس: مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. قرار مفاجئ ضد لاعبي الفريق.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة بوطيب

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:20 م
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أخبار الزمالك اليوم الخميس
أخبار الزمالك اليوم الخميس
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 6 فبراير العديد من الاخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حدوث مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون و قرار مفاجئ ضد لاعبو الفريق وتفاصيل جديدة بشأن أزمة بوطيب وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

قرار مفاجئ من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تنفيذ بعض البرامج الفنية الجديدة خلال التدريبات الجماعية للابيض المقرر إقامتها خلال الايام المقبلة.

ويخضع اللاعبين لبرنامج فني خاص باستغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، وذلك بعد ضياع العديد من الاهداف المؤكدة في مواجهة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار حاليا إلى فريق طلائع الجيش، حقيقة مفاوضات مسئولو الزمالك لضمه خلال الفترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال عمرو جمال، خلال تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "أنا أهلاوى وابن الأهلى من عمر 17 سنة، ولم تحدث مفاوضات من الزمالك والكلام كان من وكلاء"، متابعا: "لا أسمح لأحد ولا أعتقد فى يوم من الأيام أننى سأخسر جمهور الأهلى".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون

نشبت أزمة بين التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية.

وتسببت تلك الأزمة في استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاءت بداية الأزمة بعد سفر اللاعب إلى تونس بدون الحصول على إذن مسبق وذلك لخروجه من رحلة الفريق لأنجولا لمواجهة أول أغسطس بدوري أبطال افريقيا.

ووقع أمير مرتضى المشرف العام غرامة مالية على اللاعب بسبب ما فعله.

وزادت الأزمة بعدها بسبب تحدث اللاعب بشكل غير لائق مع كارتيرون في مران الفريق بعد العودة مما دفعه لاستبعاده من مباراة حرس الحدود بالأمس ببطولة الدوري.

راحة لعبد الشافي في مران الزمالك اليوم بسبب الاجهاد

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم.

واشتكى اللاعب من الاجهاد وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إشراكه في التدريبات الجماعية ومنحه قسط من الراحة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

تفاصيل جديدة بشأن أزمة بوطيب مع الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الخميس 6 /2 / 2020، إن أزمة خالد أبوطيب مهاجم الفريق الأول ونجم المنتخب المغربي، لن تضر بمصلحة الفريق، وقمنا بتأمين أنفسنا.

وحصن الزمالك نفسه من الناحية القانوينة تفاديًا لأية عقوبات محتملة، بعدما توجه اللاعب المغربي إلى اتحاد الكرة وقدم شكوى في الفريق الأبيض؛ لفسخ تعاقده مع النادي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي يوم الأحد القادم 9 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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