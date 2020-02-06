هل ارتكب إبراهيم نور الدين خطأ فني في هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز؟

تسبب الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق بيراميدز في اعتراضات عنيفة من لاعبي الأخير وجهازه الفني على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، كما آثار الهدف حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2- 1.

وجاء الهدف الثاني للأهلي والذي سجله المالي أليو ديانج بالدقيقة 91 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وجاءت اعتراضات لاعبي وجهاز فريق بيراميدز، نظرًا لتنفيذ التونسي علي معلول الركلة الركنية الذي جاء منها الهدف، أثناء قيام المهدي سليمان حارس بيراميدز بإخراج كرة ثانية تواجدت داخل المستطيل الأخضر.





واعترض لاعبي بيراميدز بقوة على الحكم إبراهيم نور الدين بسبب استئناف المباراة رغم وجود كرة ثانية داخل الملعب مما كان يستوجب على الحكم إيقاف سير المباراة حتي إخراج الكرة الثانية، ولكن هذا لم يحدث وتم تنفيذ الركلة الركنية للأحمر أثناء اخراج الحارس للكرة واستقبلها أليو ديانج بتسديدة قوية سكنت شباك بيراميدز ومنحت الأهلي 3 نقاط ثمينة.





وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ضرورة إيقاف الحكم للمباراة فورًا حال تداخلت كرة ثانية في منطقة اللعب، ويتم استئناف المباراة بعد إسقاط الكرة من نفس المكان الذي تواجدت به لحظة دخول الكرة الإضافية، أما إذا كانت الكرة بعيدة عن منطقة اللعب ولا تؤثر على اللعبة يحق للحكم استكمال المباراة دون توقف.





ترتيب الأهلي وبيراميدز بعد مباراة اليوم:





بعد فوز الأهلي في مباراة اليوم ارتفع رصيده لـ 39 نقطة ليواصل انفراده بصدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويتواجد بيراميدز بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة.



