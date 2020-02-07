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للحفاظ على صحة المصريين.. كيف تحارب "الزراعة" فيروس كورونا؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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اتخذت وزارة الزراعة المصرية كل الإجراءات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجميع الأمراض الوبائية الأخرى، حيث قامت بتكثيف الحملات على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المتنوعة، كما وضعت خطة جديدة للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات لحماية قطاع الدواجن من الأمراض الوبائية.

تشديد عمليات فحص الحيوانات الحية
وقامت الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتشديد على عمليات فحص الحيوانات الحية ومنتجاتها بكل الموانىء والمطارات والمنافذ الحدودية، وعلى وجه الخصوص جميع واردات شرق آسيا، حيث تخضع للفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتأكد من عدم إصابتها بأية أمراض أو فيروسات.

وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بتكثيف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنفيذ جميع الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة؛ لمنع دخول أية أمراض حيوانية أو فيروسات من خلال الحيوانات والدواجن، ومن خلال مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج.

ورش عمل وندوات للخبراء والمتخصصين
وعقدت وزارة الزراعة مؤتمرات وورش عمل وندوات، شارك فيها خبراء وأساتذة من معهد مركز البحوث الزراعية، وقيادات هيئة الخدمة البيطرية، للحديث عن فيروس ومرض كورونا، والتعريف به في الثروة الحيوانية والداجنة، وكيفية مواجهته وحصره إن وجد، والوقاية منه وشرح هذا المرض بالتفصيل.

كما تسعى الوزارة إلى وضع حلول عاجلة للمشاكل الناتجة عن تأثير إنتشار فيروس كورونا في الصين على الصادرات الزراعية المصرية لدول جنوب شرق آسيا، واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات الإحترازية، حيث جهزت المعامل التشخيصية لفحص العينات الواردة المشتبه في إصابتها بأي فيروسات.

وتقيم "الزراعة" ورش عمل تهدف إلى تصميم برنامج تدريبي طويل المدى في مجال الأمراض الوبائية البيطرية التطبيقية للمساهمة في إعداد أخصائيين في علم الوبائيات على المستويين الوطني والإقليمي، ويتم تأهيلهم ببرامج تدريبية معتمدة تساهم في دراسة ومكافحة الأمراض الوبائية.

فحص الجمال الواردة من السودان
وقامت الوزارة مؤخرا بفحص الجمال الواردة من السودان من فيروس كورونا، ويعتبر هذا إجراءً متبعًا دوريًا للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية، وبالرغم من كل هذه الجهود المبذولة من قبل وزراة الزراعة تتبنى الوزارة دائما أساليب مكافحة للأمراض الوبائية يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار.
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الكلمات المفتاحية

دارة انتشار كورونا

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