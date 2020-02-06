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خبير اقتصادي يكشف التأثير المتوقع لأزمة فيروس كورونا على مصر

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:13 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
أمنية فوزي
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كشف أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، عن التأثير المتوقع لأزمة فيروس كورونا، قائلًا إن هناك سيناريوهان لأزمة فيروس كورونا؛ الأول: "لو استمر انتشار الوباء وحالة الفزع بالشكل الذي نسمع عنه، سيتأثر الاقتصاد العالمي؛ لأن الصين من أكبر الدولة المصدرة في العالم".

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مش بالكلام" المذاع على فضائية "المحور"، أنه إذا استمر السيناريو الأول ستتعرض باقي الدول لأزمة ومصر من ضمنها، متابعًا: "واردتنا 80% من الصين عبارة عن مستلزمات إنتاج وقطع غيار وسلع وسيطة"، لافتًا إلى أن المخزون لا يكفي إلا لـ3 أشهر من هذه الواردات.

واستكمل: "السيناريو الآخر والمتوقع هو أن الصين تكرس كل جهودها للقضاء على الفيروس؛ لأنه إذا إنتشر أكثر سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد الصيني على مستوى العالمي"، موضحًا أنه لا يوجد أي تأثير علينا حتى الآن من واردات الصين.
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الكلمات المفتاحية

واردتنا من الصين الاقتصاد العالمي أزمة كورونا

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