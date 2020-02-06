مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر الآن 6 فبراير في كأس الملك بدون تقطيع

بث مباشر برشلونة KORA GOAL يلا شوت برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة وأتليتك بلباو kora star، حين يواجه برشلونة نظيره أتليتك بلباو، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، على ملعب السان ماميس معقل بلباو، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.





موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا القنوات الناقلة:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحا اليوم بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس ملك إسبانيا.





بث مباشر Kora goal مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا:-

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