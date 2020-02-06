يلا شوت KSA SPORTS مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو بث مباشر في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا yalla-shoot

يلا شوت بلس مباراة نادي برشلونة مع فريق اتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان ماميس معقل بلباو اليوم الخميس GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا YALA LIVE الذي خسره برشلونة في الموسم الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد من فريق فالنسيا.





كورة أونلاين وحسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مستقبل الفرنسي ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات الأخير التي تسببت في أزمات كبرى داخل النادي YALA KOORA ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، إن مفتاح استمرارية ابيدال بعد خلافه مع ميسي هو ان بارتوميو يريد الهدوء والاستقرار في النادي، لأن الفريق يواجه مرحلة حاسمة من الموسم KOORA ONLINE.

يلا كورة وايضا هناك عمل على مدار الساعة في السوق لايجاد مهاجم يعوض ديمبيلي المصاب لأخر الموسم، ةلذلك كان من الافضل ان يسود التفاهم بين كل الاطراف BEIN MATSH وصرح ايريك ابيدال في الأيام الماضية أن اللاعبين كانوا سببا في رحيل ارنستو فالفيردي مدرب النادي، ورد ميسي على الفرنسي بأن عليه أن يقول أسماء هؤلاء اللاعبين وأن يكون مسئولا في تصريحاته YALA SHOOOT PLUS.





كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتليتك بلباو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحا اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.



