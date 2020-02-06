السبت.. افتتاح معرض "تراث اليمن" للفنان وسام العنسى بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "تراث اليمن" للفنان وسام العنسى، فى السادسة من مساء يوم السبت ٨ فبراير الجارى، بقاعة آدم حنين بالمركز.



بحضور الدكتور محمد مارم، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والدكتورة عائشة العولقى، مدير المركز الثقافى اليمنى بالقاهرة، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، وكوكبة من الأشقاء اليمنيين بالقاهرة، وعشاق الفن التشكيلى.



المعرض يعبر بمجموعة من اللوحات عن التراث اليمنى ومايتميز به من إبداعات وموروثات شعبية، يستمر المعرض حتى ١٠ فبراير الجارى، ويستقبل المركز رواد المعرض من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.