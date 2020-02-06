live مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم الخميس 06 / 02 / 2020 كأس ملك إسبانيا Messi barcelona

جول كورة مشاهدة مباراة فريق برشلونة مع فريق اتليتك بلباو يوم الخميس YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان ماميس في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا KOORAHD ويدخل البارسا لتلك المباراة لتعويض هزيمة بداية الموسم من بلباو بنتيجة هدف نظيف GOAL KOORA.





يلا كورة وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إن كيكي ستين مدرب البارسا حاليا لم يخرج منتصراً من ملعب بلباو سان ماميس طوال مسيرته التدريبية YALA KOORA حيث لعب مع اتليتك بلباو في السان ماميس وهو يُدرب ريال بيتيس ولاس بالماس، ولكنه تلقى ثلاث خسائر و تعادل وحيد هي محصلة ستين في سان ماميس KOORA ONLINE.





يلا شوت حصري ويذكر أن فريق برشلونة قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا في النسخة الماضية أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية KOORA STAR ونجح المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة في تنفذ خطة رئيس البارسا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي لمباراة أتليتكو بلباو في كأس ملك إسبانيا YALA LIVE.





كورة اونلاين وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تحدث مع سيتين قبل ان يظهر مدرب البارسا في المؤتمر الصحفي KOORA ONLINE وأراد جوسيب توجيه الوضع وبحيث يجعل سيتين يتفادى اسئلة الصحفيين حول الازمة بين ابيدال وميسي، وبالفعل كان رد سيتين على الصحفيين في المؤتمر: "حدثني عن كرة القدم فقط لو سمحت COOL KOORA.



