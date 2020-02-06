محافظ الإسماعيلية ينفي صحة تأجيل الدراسة.. ويحذر طلاب المدارس من الشائعات

حذر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا نفي خبر إشاعة تأجيل موعد بدء النصف الثاني من العام الدراسي، واستئناف الدارسة، وأنه لا صحة لما نشر حول تأجيل الدراسة وأنها ستبدأ في موعدها المحدد مسبقًا من قبل وزارة التربية والتعليم، والمقرر له اعتبارًا من السبت القادم.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خلف القبيصي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التي تروج الشائعات وإحدث بلبلة بين مواطني محافظة الإسماعيلية.وناشد مدير تعليم الإسماعيلية أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية.