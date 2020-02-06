"الصناعة": مراحل الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى حثيثة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف، أن مراحل الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى حثيثة وواثقة وفق شهادات كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة، الوزير المدينة الصناعية الثانية بالرياض، مستهدفًا الاطلاع على المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، وكان في استقبال الوزير، مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم ومسؤولي المدينة.

واستمع الخريف، إلى شرح مُفصّل حول ما تتمتع به المدينة الصناعية الثانية بالرياض من إمكانات وخدمات تعزز من بيئة الاستثمار الصناعي؛ لتلبية مُتطلّبات المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما تفقد الخريف، العديد من المصانع القائمة والمرافق، ومراحل العمل بالمشروعات الجديدة، التي يتم تنفيذها ومنها الخدمات اللوجستية ومشروعات البنى التحتية والسكنية.

وخلال جولته، زار الوزير مصنع شركة «يونتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة»، كونه أحد الاستثمارات الأجنبية البالغ حجمها مليار ريال، ومصنع شركة «خطوة جمل للتحميص والتعبئة والتغليف» كأحد المشروعات الريادية التي استفادت من منتج المصانع الجاهزة من «مدن»؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، كما زار الوزير مصنع «الفنار» بمدينة الفنار الصناعية الخاصة التي تشرف عليها «مدن».

وأوضح الوزير، أن التنمية الصناعية بمشاركة القطاع الخاص تحظى بالدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من أجل ترسيخ ركائز الاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة طبقًا لما تنشده رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن مراحل الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى حثيثة وواثقة وفق شهادات كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأضاف الخريف، أن (مدن) بما تقدمه من خدمات ومنتجات نوعية تعد محورًا رئيسًا للنهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة، وهي تواصل جهودها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة إلى مدنها الصناعية.