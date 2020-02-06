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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مواجهات اليوم الخميس

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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استأنفت اليوم الخميس، منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بثلاث لقاءات مثيرة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس 6-2-2020:-

النصر ضد الفتح

سقط الفريق الأول للكرة بنادي النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف المباراة لصالح النصر، من ركلة جزاء عند الدقيقة 62، فيما أدرك علي الحسن هدف التعادل للفتح بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 70، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

الأهلي ضد الاتفاق

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح البرازيلي باربوسا دي سوزا أهداف اللقاء لصالح الاتفاق من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الأهلي عند الدقيقة 37.

وأحرز فيليب كيش الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، فيما سجل حسين المقهوي هدف تقليص الفارق للأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الاتفاق عند الدقيقة 79.

ومنح الحكم ركلتي جزاء للأهلي في الدقيقة 85 و 4+90، سجل يوسف بلايلي منهما هدفين متتاليين، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الراقي على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1-الهلال برصيد 38 نقطة

2- النصر برصيد 35 نقطة

3- الأهلي برصيد 33 نقطة

4- التعاون برصيد 27نقطة

5- الوحدة برصيد 27 نقطة

6-الرائد برصيد 27 نقطة

7- الشباب برصيد 25 نقطة

8- الفيصلي برصيد 24 نقطة

9- أبها برصيد 23 نقطة

10- الفيحاء برصيد 21 نقطة

11- الاتفاق برصيد 20 نقطة

12- الاتحاد برصيد 19 نقطة

13- الحزم برصيد 16 نقطة

14- العدالة برصيد 12 نقاط

15- ضمك برصيد 11 نقاط

16- الفتح برصيد 10 نقاط
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