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مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث بالبحيرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع 4 حوادث متفرقة بنطاق مراكز وادي النطرون والدلنجات وكفر الدوار والنوبارية بمحافظة البحيرة.

البدلية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفرالدوار بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ميكروباص أمام قرية بردلة بالطريق الزراعي إتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع كل من "محمود مختار الكومي" 25 عامًا، ومقيم بعزبة الخواجة بيضا البلد، "محمد عباده قرقور" 29 عامًا، ومقيم بدمنهور، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية يفيد بوجود جثة شخص بترعة مزرعة السعادة بأبو بكر غرب النوباريه، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين انها لشخص يدعي "سيف عبدالله عبد الحميد عبدالله" عامان، واكد تقرير الطب الشرعي المبدئي ان سبب الوفاة اسفيكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي غرب النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير الأمن، يفيد بإنقلاب سيارة "سيرفيس" بالكيلو 74 اتجاه الأسكندرية بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص، وهم كل من "أحمد مبروك عبدالفتاح" 16 عامًا، "محمود عبد الجليل محمود" 59 عامًا، "أحمد صبري عبدالسلام" 27 عامًا، "عماد سالم عبد الجواد" 35 عامًا، "عثمان أحمد عبد العاطي" 35 عامًا، وجميعهم مقمين بالنوبارية، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفي المركزي وتحرير المحضر اللازم.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ترعة سكران، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "حسام حسن حافظ" 17 عامًا، "تسنيم عبدالعال مختار" 14 عامًا، "مشيرة عبدالرحيم عبدالظاهر" 35 عامًا، "شيماء سعيد عبدالسلام" 17 عامًا، "وسام أحمد العبا " 17 عامًا، "صباح شوقى الغرباوى" 17 عامًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات لتلقى العلاج اللازم.
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