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عباس أبو الحسن يطرح السيناريو الأصلي لـ"إبراهيم الأبيض"

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:24 م
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عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
شيماء عطية
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استجاب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن لدعوات جمهوره بطرح النسخة الأصلية من سيناريو فيلم "إبراهيم الأبيض" للجمهور، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرفق "أبو الحسن" السيناريو الذي طرحه بصيغة PDF بتعليق: "كتير كانوا عايزين يقروا السيناريو الأصلي لفيلم " ابراهيم الأبيض"، السناريو كتبته اول مرة سنة ١٩٩٩ وعرضته علي مروان حامد بعد ماشفت فيلمه القصير "لي لي"، وانبهرت به وكان يقيني أنه أقدر حد يعرف يجيب روح ومزاج الفيلم النفسي. 

واكمل حديثه قائلًا: "قابلت مروان وبدأت رحلة ١٠ سنين بنحاول نعمل الفيلم قابلنا فيها تقريبًا كل منتجين مصر وكنا مستقرين على نفس الكاست والكرو وقدرنا بعد مشوار طويل جدا مضني ومحبط اننا نعمله بالظبط زي ما احنا عايزينه.. الفرق بين اول نسخة ونسخة التصوير وفرق الـ ١٠ سنين بسيط جدا يكاد يكون معدوم والنص صمد زي ما هو.. هاتلاقو فرق بين السناريو والفيلم بمعني أن مشاهد كتيرة موجودة في السناريو مش موجودة في الفيلم ودة لسببين أساسيين: السبب الاول، ان نسخة المخرج النهائية كانت اطول بكتير من اللي الموزع عايزة وكان هايضطر يضحي بحفلة في اليوم عشان طول الفيلم، السبب التاني ان مش كل حاجة اتصورت مروان كان راضي عنها وحذف مشاهد عديدة بإرادته لأسباب فنية مختلفة لا مجال للخوض فيها.. يظل الفيلم النهائي ممتع ومرضي جدا لي كمؤلف وكمشاهد".

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